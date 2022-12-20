Житель Улан-Удэ стащил из магазина 30 упаковок дорогого сыра

Вечером 15 декабря в полицию Улан-Удэ поступило заявление от администратора магазина самообслуживания о краже. Неизвестный, находясь в холодильной комнате отдела колбас и сыромолочной продукции, похитил 30 упаковок дорогостоящего сыра одного наименования. Момент кражи попал на видео. На кадрах было видно, как мужчина в отсутствии других посетителей сложил упаковки сыра в рюкзак и беспрепятственно вышел из торговой точки. Ущерб составил более шести тысяч рублей.«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 24-летнего горожанина. Он признался, что выбрал из всех видов сыра один ввиду его дороговизны, популярности и хорошей упаковки. Весь похищенный товар улан-удэнец продал на одном из рынков города за три тысячи рублей», - рассказали в МВД Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Как отметили в полиции, в настоящее время в отношении злоумышленник уже привлекается за другую кражу, дело по ней уже направлено в суд.Фото: pixabay.com