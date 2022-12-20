Происшествия 20.12.2022 в 15:06
В Бурятии из-за аварии более 3 тысяч человек остались без тепла
В поселке Таксимо остановлена работа котельной
Текст: Константин Воронов
Сегодня в 14.15 в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что остановлена котельная в поселке Таксимо. Под отключением находятся 234 дома частного сектора с населением 3151 человек, из них 532 ребенка и 4 социально-значимых объекта.
«Предварительная причина отключения - порыв на теплотрассе диаметром 300 мм. На место происшествия выехала рабочая бригада ООО «Икибзяк». Ситуация находится на контроле», - сообщили в МЧС.
Как сообщает вайбер-чат «Муя-инфо.24/7», ориентировочно, восстановить теплоснабжение в поселке должны сегодня к 17 часам.
Напомним, недавно из-за аварии пришлось мерзнуть жителям Новокижингинска.
Фото: «Муя-инфо.24/7»
«Предварительная причина отключения - порыв на теплотрассе диаметром 300 мм. На место происшествия выехала рабочая бригада ООО «Икибзяк». Ситуация находится на контроле», - сообщили в МЧС.
Как сообщает вайбер-чат «Муя-инфо.24/7», ориентировочно, восстановить теплоснабжение в поселке должны сегодня к 17 часам.
Напомним, недавно из-за аварии пришлось мерзнуть жителям Новокижингинска.
Фото: «Муя-инфо.24/7»
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