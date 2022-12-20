Происшествия 20.12.2022 в 15:06

В Бурятии из-за аварии более 3 тысяч человек остались без тепла

В поселке Таксимо остановлена работа котельной
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии из-за аварии более 3 тысяч человек остались без тепла
Сегодня в 14.15 в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что остановлена котельная в поселке Таксимо. Под отключением находятся 234 дома частного сектора с населением 3151 человек, из них 532 ребенка и 4 социально-значимых объекта.

«Предварительная причина отключения - порыв на теплотрассе диаметром 300 мм. На место происшествия выехала рабочая бригада ООО «Икибзяк». Ситуация находится на контроле», - сообщили в МЧС.

Как сообщает вайбер-чат «Муя-инфо.24/7», ориентировочно, восстановить теплоснабжение в поселке должны сегодня к 17 часам.

Напомним, недавно из-за аварии пришлось мерзнуть жителям Новокижингинска.

Фото: «Муя-инфо.24/7»
Теги
авария

Все новости

В Бурятии продают набор для Снеговика
20.12.2022 в 15:52
Известный бурятский борец арестован в Забайкалье
20.12.2022 в 15:43
В Улан-Удэ открылся Центр создания креативных прототипов
20.12.2022 в 15:18
В Улан-Удэ появился новый вид мошенничества
20.12.2022 в 15:08
В Бурятии из-за аварии более 3 тысяч человек остались без тепла
20.12.2022 в 15:06
Международный терминал аэропорта «Байкал» построит фирма «Спектрум-Холдинг»
20.12.2022 в 14:46
Житель Улан-Удэ стащил из магазина 30 упаковок дорогого сыра
20.12.2022 в 12:58
В Бурятии найден 14-летний Михаил Трифонов
20.12.2022 в 12:51
В мэрии Улан-Удэ развели руками в ответ на обращение жителей поселка Забайкальский
20.12.2022 в 11:48
В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали юного воришку
20.12.2022 в 11:46
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 декабря

Читайте также
Известный бурятский борец арестован в Забайкалье
Цыбика Максарова подозревают в участии в криминальной группировке
20.12.2022 в 15:43
В Улан-Удэ появился новый вид мошенничества
На этот раз жулики зарабатывают на доверчивости людей на сайтах объявлений
20.12.2022 в 15:08
Житель Улан-Удэ стащил из магазина 30 упаковок дорогого сыра
Похищенный товар злоумышленник продал на рынке
20.12.2022 в 12:58
В Бурятии найден 14-летний Михаил Трифонов
С воспитанником Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, все в порядке
20.12.2022 в 12:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru