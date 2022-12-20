Известный бурятский борец арестован в Забайкалье





Напомним, Цыбик Максаров - борец вольного стиля, бронзовый призёр чемпионата России 2017 года, победитель и призёр всероссийских и международных турниров, мастер спорта России международного класса. Выступает в супертяжёлой весовой категории (до 125 кг). Работает тренером-преподавателем по вольной борьбе. Является старшим тренером Бурятии по бурятской борьбе.







