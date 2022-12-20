Происшествия 20.12.2022 в 15:43

Известный бурятский борец арестован в Забайкалье

Цыбика Максарова подозревают в участии в криминальной группировке
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Известный бурятский борец арестован в Забайкалье
В Забайкалье и в Бурятии задержаны несколько человек, которых правоохранители подозревают в создании криминальной группировки. Как сообщил телеканал ГТРК «Чита», и их числе оказался и известный борец Цыбик Максаров.

Как сообщает телеканал, операцию проводили оперативники регионального Управления ФСБ и сотрудники Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте. Задержанных участников группы подозревают в организации так называемой очередности автомобилей, следующих в Китай через международный пункт пропуска «Забайкальск».

В списках, что составляли подозреваемые, были как реальные номера машин, так и фиктивные. Несуществующие большегрузы – это те самые места в очереди, что и продавали подельники. Тех водителей, что не соглашались на такие расходы, запугивали, причиняли им материальный ущерб, блокировали проезд. Оперативную информацию внимательно отслеживали сотрудники ФСБ.

- Токуренов, Максаров, Бальджинимаев, Насонов обвиняются в совершении трех умышленных тяжких преступлений против собственности. За каждое из которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Из предъявленного обвинения следует, что инкриминируемое деяние совершено в составе организованной группы с межрегиональными преступными связями Забайкальский край - Бурятия. Все соучастники которой к настоящему времени не установлены, - было озвучено на заседании суда по избранию задержанным меры пресечения.

Новый год взятые под арест граждане, скорее всего, встретят в следственных изоляторах. Таково решение суда первой инстанции. В числе взятых под стражу оказался и Цыбик Максаров.

- Прокуратурой поддержано ходатайство следователей СЧСУ Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте о заключении под стражу Максарова. Мера пресечения в виде заключения под стражу избирается с целью исключения воспрепятствования по уголовному делу. Доказательства в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренных частью 4 ст. 159 УК РФ будут добыты в процессе производства предварительного расследования по уголовному делу, - сообщила заместитель Даурского транспортного прокурора Юлия Фоминская.

Напомним, Цыбик Максаров - борец вольного стиля, бронзовый призёр чемпионата России 2017 года, победитель и призёр всероссийских и международных турниров, мастер спорта России международного класса. Выступает в супертяжёлой весовой категории (до 125 кг). Работает тренером-преподавателем по вольной борьбе. Является старшим тренером Бурятии по бурятской борьбе.



Фото и видео: ГТРК «Чита»

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