В Бурятии горит новый дом культуры

«На месте работают огнеборцы, им помогают местные жители. Пострадавших нет», сообщает вайбер-чат Селенга-инфо.24/7.





Сегодня утром в Доме культуры села Жаргаланта Селенгинского района произошел пожар.Дом культуры в селе Жаргаланта был построен в 2018 году. Стоимость проекта составила 18,3 млн рублей. Объект был построен в течение полугода в рамках государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг». Более 17 млн рублей поступило из федерального бюджета, еще 1,1 млн рублей выделила республика. Софинансирование на световое и звуковое оборудование из местного бюджета составило 500 тысяч рублей. Дополнительно из республиканского бюджета было выделено 1,8 млн рублей на благоустройство территории, мультимедийное оборудование, кресла для зрителей и механизм сцены. Общая площадь дома культуры составила 300 кв.м.Фото: Селенга-инфо.24/7