В Улан-Удэ чиновники развели огромную свалку мусора на набережной

В Улан-Удэ остров «счастья» площадью почти 44 тыс. квадратных метров в этом году, с разрешения чиновников, превратился в обыкновенную свалку. Как сообщают активисты бурятского отделения Общероссийского Народного фронта, ранее участок был взят Управлением капительного строительства правительства Бурятии бесплатно для складирования отходов на время ремонта театра «Ульгэр» и речных дамб.







По документам отходы пролежат до весны 2023 года. Общественники узнали об этом от местных жителей, посчитав происходящее нарушением.

«По нашей просьбе прокуратура проверила свалку. В итоге она признана нелегальной. Начальник УКСа получил представление. После этого с острова вывезено 500 кубометров отходов»,

- рассказали в ОНФ.



В сообщении добавили, что в смету заложили около 3 миллионов рублей на вывоз мусора, но этого хватило для уборки лишь 4 тонн отходов из 11 предусмотренных.

«Денег на остальное нет. Якобы, потому что проектные документы были разработаны в 2015 году. С тех пор стоимость увеличилась. Нецелевого расходования средств прокуратура не нашла. Но почему не корректировалась смета?»

- задаются вопросом активисты.



Впереди - проверка Росприроднадзора и Бурприроднадзора.



Фото: "Номер один", скриншот из видео