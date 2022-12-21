Происшествия 21.12.2022 в 11:28

В Улан-Удэ чиновники развели огромную свалку мусора на набережной

Начальник Управления капитального строительства Бурятии получил представление от прокуратуры
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ чиновники развели огромную свалку мусора на набережной

В Улан-Удэ остров «счастья» площадью почти 44 тыс. квадратных метров в этом году, с разрешения чиновников, превратился в обыкновенную свалку. Как сообщают активисты бурятского отделения Общероссийского Народного фронта, ранее участок был взят Управлением капительного строительства правительства Бурятии бесплатно для складирования отходов на время ремонта театра «Ульгэр» и речных дамб.


По документам отходы пролежат до весны 2023 года. Общественники узнали об этом от местных жителей, посчитав происходящее нарушением.

«По нашей просьбе прокуратура проверила свалку. В итоге она признана нелегальной. Начальник УКСа получил представление. После этого с острова вывезено 500 кубометров отходов»,

- рассказали в ОНФ.
В сообщении добавили, что в смету заложили около 3 миллионов рублей на вывоз мусора, но этого хватило для уборки лишь 4 тонн отходов из 11 предусмотренных.

«Денег на остальное нет. Якобы, потому что проектные документы были разработаны в 2015 году. С тех пор стоимость увеличилась. Нецелевого расходования средств прокуратура не нашла. Но почему не корректировалась смета?» 

- задаются вопросом активисты.

Впереди - проверка Росприроднадзора и Бурприроднадзора.

Фото: "Номер один", скриншот из видео

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