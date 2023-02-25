На Байкале столкнулись автомобиль и судно на воздушной подушке

В Бурятии следователи проводят проверку по факту происшествия на озере Байкал. Как рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, днем 24 февраля на льду Байкала в 300 метрах от причала Северобайкальска столкнулись судно на воздушной подушке «Марина», осуществлявшее рейс «Хакусы-Северобайкальск», и автомобиль Kia Sportage.







- В результате происшествия пострадали 5 человек - 4 пассажира судна и 1 пассажир автомобиля. Их доставили в медицинское учреждение, от госпитализации они отказались, угрозы для их жизни и здоровья нет. Следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России