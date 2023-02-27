В Бурятии пьяный автоугонщик застрял в снегу

Рано утром в правоохранительные органы поступило сообщение от жителя села Баргузин. Мужчина сообщил, что неизвестный взломал ворота гаража и угнал автомобиль «Нива». Получив ориентировку на машину, автопатруль вневедомственной охраны Росгвардии приступил к поиску злоумышленника.Вскоре на одной из улиц села росгвардейцы и сотрудники ДПС обнаружили застрявший в снегу угнанный автомобиль. Автоугонщика задержали и доставили в полицию.«Злоумышленником оказался ранее судимый 34-летний местный житель, он был пьян. Мужчина признался, что угнал машину, чтобы покататься. По факту угона возбуждено уголовное дело», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии