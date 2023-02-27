Происшествия 27.02.2023 в 17:47
В Улан-Удэ 77-летний дед мастурбировал около школы
Весна близко: пожилого мужчину задержала полиция
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня в столице Бурятии горожане стали очевидцами далеко не самого приятного зрелища. В Железнодорожном районе неизвестный мужчина занимался онанизмом прямо посреди людной улицы. Более того – он стоял рядом со школой.
К посту приложили соответствующий видеоролик. На ситуацию оперативно отреагировали правоохранительные органы. В МВД Бурятии корреспонденту газеты «Номер один» сообщили, что 77-летний извращенец уже задержан, и сейчас с ним работают сотрудники полиции.
«Пришла весна, вместе с потеплением началось обострение у не совсем адекватных людей. Например, как у этого мужика. Абсолютно никого не стесняясь, дед решил, что пришло время расслабиться. Сделать это он удумал прямо возле здания школы, когда первая смена учеников пошла домой»,
- рассказали в местном паблике «Весь Улан-Удэ».
Фото: скриншот из видео