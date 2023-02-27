Происшествия 27.02.2023 в 17:47

В Улан-Удэ 77-летний дед мастурбировал около школы

Весна близко: пожилого мужчину задержала полиция
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ 77-летний дед мастурбировал около школы

Сегодня в столице Бурятии горожане стали очевидцами далеко не самого приятного зрелища. В Железнодорожном районе неизвестный мужчина занимался онанизмом прямо посреди людной улицы. Более того – он стоял рядом со школой.

«Пришла весна, вместе с потеплением началось обострение у не совсем адекватных людей. Например, как у этого мужика. Абсолютно никого не стесняясь, дед решил, что пришло время расслабиться. Сделать это он удумал прямо возле здания школы, когда первая смена учеников пошла домой»,

 - рассказали в местном паблике «Весь Улан-Удэ».
К посту приложили соответствующий видеоролик. На ситуацию оперативно отреагировали правоохранительные органы. В МВД Бурятии корреспонденту газеты «Номер один» сообщили, что 77-летний извращенец уже задержан, и сейчас с ним работают сотрудники полиции.


Фото: скриншот из видео

Теги
мвд по бурятии извращенцы весна

Все новости

В Улан-Удэ 77-летний дед мастурбировал около школы
27.02.2023 в 17:47
В Бурятии выдано около 15 млрд рублей «дальневосточной ипотеки»
27.02.2023 в 17:04
Вооруженный топором житель Улан-Удэ напал на полицейских
27.02.2023 в 16:14
В черте Улан-Удэ обнаружена большая полынья на Селенге
27.02.2023 в 16:11
Скоро в Бурятии раздастся вой сирен
27.02.2023 в 16:07
Тайбоксеры Бурятии вошли в число лучших на Дальнем Востоке
27.02.2023 в 15:42
В Улан-Удэ в этом году благоустроят 6 дворов
27.02.2023 в 13:49
В Бурятии взрыв газового баллона разрушил зимовье
27.02.2023 в 13:40
В Улан-Удэ умер главный врач наркологического диспансера
27.02.2023 в 13:36
В Бурятии простятся с отцом троих детей, погибшим на СВО
27.02.2023 в 13:08
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 февраля

Читайте также
Вооруженный топором житель Улан-Удэ напал на полицейских
Правоохранителям удалось обезоружить и задержать злоумышленника
27.02.2023 в 16:14
В черте Улан-Удэ обнаружена большая полынья на Селенге
Ледовая обстановка в республике осложняется из-за раннего потепления
27.02.2023 в 16:11
В Бурятии взрыв газового баллона разрушил зимовье
Происшествие обошлось без пострадавших
27.02.2023 в 13:40
В Бурятии пьяный автоугонщик застрял в снегу
Мужчина захотел покататься и угнал автомобиль односельчанина
27.02.2023 в 11:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru