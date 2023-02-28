В Улан-Удэ пожилой ревнивец зарезал соседа

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 66-летнего ранее судимого горожанина, обвиняемого в убийстве.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, мужчина вместе с сожительницей снимал комнату в жилом помещении на Верхней Березовке в Улан-Удэ. Вечером 10 октября 2022 года после совместного употребления спиртного на фоне ревности он поссорился с другим постояльцем, после чего взял нож и нанес им несколько ударов в грудь и плечо соседа. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Сожительница мужчины сразу позвонила в скорую и полицию.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»