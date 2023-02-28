Происшествия 28.02.2023 в 11:01
В районе Бурятии неизвестный поджег заготовленное сено
Огонь уничтожил 15 центнеров запасов
Текст: Евгения Гармаева
Поздним вечером 27 февраля в пожарную часть Заиграевского района сообщили, что в селе Старая Курба воспламенилось сено. На момент прибытия пожарных полыхало уже 150 квадратных метров.
Как отмечают в Республиканском агентстве ГО и ЧС, угрозы перехода на другие строения не было. Огнеборцы с пламенем справились, но огонь успел уничтожить 15 центнеров сена. По предварительным данным, причиной пожара послужил поджог.
Фото: "Номер один"
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