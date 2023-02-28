В районе Бурятии неизвестный поджег заготовленное сено

Поздним вечером 27 февраля в пожарную часть Заиграевского района сообщили, что в селе Старая Курба воспламенилось сено. На момент прибытия пожарных полыхало уже 150 квадратных метров.

Как отмечают в Республиканском агентстве ГО и ЧС, угрозы перехода на другие строения не было. Огнеборцы с пламенем справились, но огонь успел уничтожить 15 центнеров сена. По предварительным данным, причиной пожара послужил поджог.





Фото: "Номер один"