В столице Бурятии подростки едва не устроили массовую драку

Накануне вечером соцсети Улан-Удэ заполонили странные видеозаписи, снятые в центре города. У входа в ТЦ собралась толпа молодых людей. По словам очевидцев, улан-удэнцы были настроены агрессивно и затевали массовую драку. Об этом горожане сообщили в МВД Бурятии.

«Днем 27 февраля в дежурную часть Управления МВД России по городу Улан-Удэ поступило сообщение о том, что возле одного из торговых центров города собрались подростки с целью массовой драки. Сотрудниками полиции нарушения общественного порядка не допущено. В УМВД России по Улан-Удэ доставлено 8 несовершеннолетних, которые после проведения профилактической беседы переданы законным представителям»,

- рассказали в пресс-службе ведомства.



По неподтвержденной информации, есть вероятность, что появилась новая неформальная группировка под названием ЧВК «Редан», состоящая в основном из молодежи. О подобных инцидентах ранее сообщалось в других городах России – так, пишут «Известия», что за несколько последних дней в нашей стране за участие в массовых драках задержано около 450 подростков. Встречи, называемые сходками, планировались в соцсетях заранее и устраивались в торговых центрах крупных городов.



Фото: скриншот из видео "Весь Улан-Удэ"