Происшествия 28.02.2023 в 11:52

В столице Бурятии подростки едва не устроили массовую драку

Рядом с торговым центром собрались десятки молодых людей, но вовремя вмешалась полиция
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Текст: Вера Восторгаева
В столице Бурятии подростки едва не устроили массовую драку

Накануне вечером соцсети Улан-Удэ заполонили странные видеозаписи, снятые в центре города. У входа в ТЦ собралась толпа молодых людей. По словам очевидцев, улан-удэнцы были настроены агрессивно и затевали массовую драку. Об этом горожане сообщили в МВД Бурятии.

«Днем 27 февраля в дежурную часть Управления МВД России по городу Улан-Удэ поступило сообщение о том, что возле одного из торговых центров города собрались подростки с целью массовой драки. Сотрудниками полиции нарушения общественного порядка не допущено. В УМВД России по Улан-Удэ доставлено 8 несовершеннолетних, которые после проведения профилактической беседы переданы законным представителям», 

- рассказали в пресс-службе ведомства.

По неподтвержденной информации, есть вероятность, что появилась новая неформальная группировка под названием ЧВК «Редан», состоящая в основном из молодежи. О подобных инцидентах ранее сообщалось в других городах России – так, пишут «Известия», что за несколько последних дней в нашей стране за участие в массовых драках задержано около 450 подростков. Встречи, называемые сходками, планировались в соцсетях заранее и устраивались в торговых центрах крупных городов. 

Фото: скриншот из видео "Весь Улан-Удэ"

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группировка субкультура молодежь

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с 22 по 28 февраля

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