Происшествия 01.03.2023 в 11:58
В Улан-Удэ из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки
Возгорание произошло на складе магазина в цокольном этаже
Текст: Константин Воронов
Сегодня ранним утром на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о задымлении в многоквартирном доме на улице Буйко в Улан-Удэ по ул. Буйко. На место были направлены пожарно-спасательные подразделения.
«На момент прибытия пожарных наблюдалось слабое задымление в подъездах, было эвакуировано 15 человек. В подъездах произведено дымоудаление и частичная эвакуация жителей», - рассказали в МЧС Бурятии.
Как выяснилось, возгорание произошло в складском помещении магазина в цокольном этаже здания. Пожар ликвидировали на площади 20 квадратных метров.
Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия пожарных наблюдалось слабое задымление в подъездах, было эвакуировано 15 человек. В подъездах произведено дымоудаление и частичная эвакуация жителей», - рассказали в МЧС Бурятии.
Как выяснилось, возгорание произошло в складском помещении магазина в цокольном этаже здания. Пожар ликвидировали на площади 20 квадратных метров.
Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.
Фото: МЧС Бурятии
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