Происшествия 01.03.2023 в 11:58

В Улан-Удэ из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки

Возгорание произошло на складе магазина в цокольном этаже
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки
Сегодня ранним утром на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о задымлении в многоквартирном доме на улице Буйко в Улан-Удэ по ул. Буйко. На место были направлены пожарно-спасательные подразделения.

«На момент прибытия пожарных наблюдалось слабое задымление в подъездах, было эвакуировано 15 человек. В подъездах произведено дымоудаление и частичная эвакуация жителей», - рассказали в МЧС Бурятии.

Как выяснилось, возгорание произошло в складском помещении магазина в цокольном этаже здания. Пожар ликвидировали на площади 20 квадратных метров.

Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

Фото: МЧС Бурятии
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