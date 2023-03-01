В Улан-Удэ из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки

Сегодня ранним утром на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о задымлении в многоквартирном доме на улице Буйко в Улан-Удэ по ул. Буйко. На место были направлены пожарно-спасательные подразделения.«На момент прибытия пожарных наблюдалось слабое задымление в подъездах, было эвакуировано 15 человек. В подъездах произведено дымоудаление и частичная эвакуация жителей», - рассказали в МЧС Бурятии.Как выяснилось, возгорание произошло в складском помещении магазина в цокольном этаже здания. Пожар ликвидировали на площади 20 квадратных метров.Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.Фото: МЧС Бурятии