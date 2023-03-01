Происшествия 01.03.2023 в 17:23

30-летний улан-удэнец поддался шантажу и перевел хакерам 55 тысяч рублей

Его аккаунт взломали и грозились распространить компрометирующие фото
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Текст: Евгения Гармаева
30-летний улан-удэнец поддался шантажу и перевел хакерам 55 тысяч рублей

В Улан-Удэ стали часто взламывать аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, сообщает МВД Бурятии.

«Взлом, как правило, осуществляется с целью хищения денег под предлогом их займа у находящихся в друзьях пользователей. Существует и другой способ: получившие доступ к аккаунту злоумышленники вымогают средства под угрозой распространения личной переписки и фотографий компрометирующего характера», 

- рассказали правоохранители.
С начала года полиция зафиксировала уже больше 30 подобных преступлений. Так, днем 28 февраля к правоохранителям обратился 30-летний парень. Он рассказал, что неизвестный взломал его учетную запись в мессенджере, а затем потребовал деньги. В противном случае незнакомец грозился распространить его личные фото из чатов. По итогу улан-удэнец перевел хакеру 55 тысяч рублей.

Подверглась обману мошенников и 19-летняя горожанка. Девушка отправила 13 тысяч рублей приятельнице матери, от которой пришло сообщение с просьбой займа.

«По легенде, женщине срочно потребовались средства для погашения платежа по кредитной карте. Уже после перевода денег выяснилось, что от её имени действовали преступники, взломавшие аккаунт в мессенджере»,

- рассказали в МВД.

По аналогичной схеме была обманута и 59-летняя жительница Улан-Удэ. Она перечислила «лже-родственнику» 12 тысяч рублей.  

В целях предотвращения неправомерного доступа к вашим аккаунтам полиция Улан-Удэ рекомендует:

– в целях усиления безопасности учетной записи настройте двухфакторную аутентификацию (подтверждение входа с нового устройства путем отправления смс-сообщения на абонентский номер, биометрическое подтверждение, установление кода блокировки и т.д.);

– если в мессенджере либо социальной сети вам поступило сообщение от друга/родственника с просьбой занять денежные средства, не торопитесь переводить деньги – позвоните другу/родственнику и перепроверьте информацию.

– предупредите о схемах обмана своих друзей и близких.


Фото: pixabay.com

Теги
мвд по бурятии хакеры шантаж мошенничество

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