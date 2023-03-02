В Улан-Удэ росгвардейцы вернули матери потерявшегося ребенка

В Улан-Удэ накануне вечером сработала кнопка тревожной сигнализации в трамвае, следующем от остановки «Элеватор» до остановки «Площадь Советов». Прибывшему на ул. Советская наряду вневедомственной охраны Росгвардии кондуктор указала на плачущего ребенка и объяснила, что мальчик потерялся и едет один.«Успокоив ребенка, росгвардейцы усадили малыша в служебный автомобиль и отвезли в отдел полиции. По дороге мальчик смог лишь сказать свое имя и возраст – 5 лет. В отделе полиции сотрудники вневедомственной охраны дождались мать ребенка и передали мальчика ей. Заплаканная женщина поблагодарила росгвардейцев», - рассказали в Росгвардии Бурятии.С матерью проведена профилактическая беседа о надлежащем исполнении родительских обязанностей.Фото: Росгвардия Бурятии