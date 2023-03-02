Происшествия 02.03.2023 в 11:25

В Улан-Удэ росгвардейцы вернули матери потерявшегося ребенка

5-летний мальчик каким-то образом оказался один в трамвае
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ росгвардейцы вернули матери потерявшегося ребенка
В Улан-Удэ накануне вечером сработала кнопка тревожной сигнализации в трамвае, следующем от остановки «Элеватор» до остановки «Площадь Советов». Прибывшему на ул. Советская наряду вневедомственной охраны Росгвардии кондуктор указала на плачущего ребенка и объяснила, что мальчик потерялся и едет один.

«Успокоив ребенка, росгвардейцы усадили малыша в служебный автомобиль и отвезли в отдел полиции. По дороге мальчик смог лишь сказать свое имя и возраст – 5 лет. В отделе полиции сотрудники вневедомственной охраны дождались мать ребенка и передали мальчика ей. Заплаканная женщина поблагодарила росгвардейцев», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

С матерью проведена профилактическая беседа о надлежащем исполнении родительских обязанностей.

Фото: Росгвардия Бурятии
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