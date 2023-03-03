В районе Бурятии воспламенился жилой дом

Днём 2 марта в экстренную службу поступил звонок о пожаре в селе Брянск. На место выехали огнеборцы Кабанского района.

На момент прибытия пожарных полыхала кровля жилого дома, а также пристрой и веранда. Огонь тушила бригада из 6 человек на 2 спецмашинах. Для ликвидации открытого пламени потребовалось 26 минут.

«В результате пожара кровля дома повреждена, пристрой и веранда уничтожены огнем. Общая площадь возгорания 57 кв.м. Пострадавших нет»,

- сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в пристрое дома.





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