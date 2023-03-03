Происшествия 03.03.2023 в 11:50

В районе Бурятии воспламенился жилой дом

Причиной пожара в Кабанском районе стало короткое замыкание
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии воспламенился жилой дом

Днём 2 марта в экстренную службу поступил звонок о пожаре в селе Брянск. На место выехали огнеборцы Кабанского района.

На момент прибытия пожарных полыхала кровля жилого дома, а также пристрой и веранда. Огонь тушила бригада из 6 человек на 2 спецмашинах. Для ликвидации открытого пламени потребовалось 26 минут.

«В результате пожара кровля дома повреждена, пристрой и веранда уничтожены огнем. Общая площадь возгорания 57 кв.м. Пострадавших нет»,

- сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в пристрое дома.


Фото: pixabay.com

Теги
пожарные кабанский район

Все новости

Гид из Бурятии призывает организаторов туров обеспечить туристов биотуалетами
03.03.2023 в 12:57
В районах Бурятии выступит музыкальная группа «Намгар»
03.03.2023 в 12:21
В Улан-Удэ проверят «управляшку» после инцидента с падением снега на ребенка
03.03.2023 в 12:09
В районе Бурятии воспламенился жилой дом
03.03.2023 в 11:50
В Улан-Удэ пассажиры новых автобусов смогут послушать истории о Бурятии
03.03.2023 в 11:45
В Бурятии несовершеннолетний изготавливал наркотики в общежитии
03.03.2023 в 11:30
Лесники Бурятии передадут бойцам несколько автомобилей
03.03.2023 в 11:18
В Бурятии ребенка отчислили из детсада из-за увольнения его родителя
03.03.2023 в 11:14
В Бурятии водитель сбил пешехода и скрылся
03.03.2023 в 10:43
Лесники призывают жителей Бурятии заранее заготавливать дрова
03.03.2023 в 10:35
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 марта

Читайте также
В Улан-Удэ проверят «управляшку» после инцидента с падением снега на ребенка
Следователи дадут оценку действиям работников компании
03.03.2023 в 12:09
В Бурятии несовершеннолетний изготавливал наркотики в общежитии
На 17-летнего жителя возбудили уголовное дело
03.03.2023 в 11:30
В Бурятии ребенка отчислили из детсада из-за увольнения его родителя
В дело вмешалась прокуратура
03.03.2023 в 11:14
В Бурятии водитель сбил пешехода и скрылся
Граждан просят помочь в розыске нарушителя
03.03.2023 в 10:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru