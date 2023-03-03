Происшествия 03.03.2023 в 11:50
В районе Бурятии воспламенился жилой дом
Причиной пожара в Кабанском районе стало короткое замыкание
Текст: Евгения Гармаева
Днём 2 марта в экстренную службу поступил звонок о пожаре в селе Брянск. На место выехали огнеборцы Кабанского района.
На момент прибытия пожарных полыхала кровля жилого дома, а также пристрой и веранда. Огонь тушила бригада из 6 человек на 2 спецмашинах. Для ликвидации открытого пламени потребовалось 26 минут.
«В результате пожара кровля дома повреждена, пристрой и веранда уничтожены огнем. Общая площадь возгорания 57 кв.м. Пострадавших нет»,
- сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в пристрое дома.
Фото: pixabay.com
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