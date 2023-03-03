Происшествия 03.03.2023 в 12:09

В Улан-Удэ проверят «управляшку» после инцидента с падением снега на ребенка

Следователи дадут оценку действиям работников компании
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ проверят «управляшку» после инцидента с падением снега на ребенка
Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту падения снега с крыши дома на ребенка. Напомним, происшествие случилось 2 марта на улице Комарова. К счастью, ребенок серьезно не пострадал.

«В рамках проверки будет установлена полная картина происшествия, после чего действиям (бездействию) работников управляющей компании будет дана правовая оценка. Помимо этого, будут приняты предусмотренные действующим законодательством процессуальные меры, направленные на понуждение ответственных должностных лиц провести необходимые мероприятия в сфере обеспечения безопасности населения, связанные с уборкой снега и наледи с крыш зданий и жилых домов», - сообщили в следственном ведомстве.

Проверку инцидента проведет и прокуратура Бурятии.

«Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства управляющей организацией. При наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования, направленный на устранение выявленных нарушений закона, недопущение их впредь, привлечение виновных к ответственности», - сообщили в прокуратуре.

Фото: «Номер один»

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