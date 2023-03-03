Происшествия 03.03.2023 в 09:00

В Улан-Удэ снег с крыши дома упал на голову ребенка

К счастью, малыш серьезно не пострадал
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ снег с крыши дома упал на голову ребенка
Вечером 2 марта в службу «112» поступило сообщение о том, что в Улан-Удэ на ул. Комарова снег с крыши жилого дома упал на голову ребёнка.

«Со слов матери, ребёнок 2021 г.р. находился в коляске, получил удар по голове, было носовое кровотечение, царапины на лице. Пострадавшего доставили в ДРКБ. Проведена томография головы, УЗИ, взяты анализы, получены рекомендации врачей. После обследований ребенок отпущен на амбулаторное наблюдение», - рассказали о происшествии в мэрии города.

Дом, с крыши которого упал снег, обслуживает управляющая компания «МКС Улан-Удэ». Сотрудники Управления административного контроля Комитета городского хозяйства выехали на место для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как отметили в мэрии, по закону крыши многоквартирных домов отнесены к общедомовому имуществу. Работы по уборке снега должны проводиться организацией, осуществляющей управление домом.

«Сотрудники Управления административного контроля ежедневно проводят рейды по выявлению нарушений и выписывают требования управляющим компаниям и владельцам коммерческих организаций. Всего с начала года выписано более 45 требований и составлено 33 протокола за несвоевременную очистку крыш и наледи», - говорят в городской администрации.

Сообщить о несвоевременной очистке крыш многоквартирных домов от снега и сосулек можно по телефону Управления административного контроля Комитета городского хозяйства 37-72-52.

Фото: «Номер один»
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