В Улан-Удэ снег с крыши дома упал на голову ребенка

Вечером 2 марта в службу «112» поступило сообщение о том, что в Улан-Удэ на ул. Комарова снег с крыши жилого дома упал на голову ребёнка.«Со слов матери, ребёнок 2021 г.р. находился в коляске, получил удар по голове, было носовое кровотечение, царапины на лице. Пострадавшего доставили в ДРКБ. Проведена томография головы, УЗИ, взяты анализы, получены рекомендации врачей. После обследований ребенок отпущен на амбулаторное наблюдение», - рассказали о происшествии в мэрии города.Дом, с крыши которого упал снег, обслуживает управляющая компания «МКС Улан-Удэ». Сотрудники Управления административного контроля Комитета городского хозяйства выехали на место для выяснения всех обстоятельств произошедшего.Как отметили в мэрии, по закону крыши многоквартирных домов отнесены к общедомовому имуществу. Работы по уборке снега должны проводиться организацией, осуществляющей управление домом.«Сотрудники Управления административного контроля ежедневно проводят рейды по выявлению нарушений и выписывают требования управляющим компаниям и владельцам коммерческих организаций. Всего с начала года выписано более 45 требований и составлено 33 протокола за несвоевременную очистку крыш и наледи», - говорят в городской администрации.Сообщить о несвоевременной очистке крыш многоквартирных домов от снега и сосулек можно по телефону Управления административного контроля Комитета городского хозяйства 37-72-52.Фото: «Номер один»