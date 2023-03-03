Происшествия 03.03.2023 в 15:11

В Улан-Удэ собака покусала сборщика мусора

Хозяина животного накажут рублем
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ собака покусала сборщика мусора
Днем 1 марта на ул. Судоремонтной в Улан-Удэ работника, который собирал мусор в частном секторе, покусала собака.

Как рассказали в мэрии города, во время сбора мусора хозяин попросил сборщика помочь ему загрузить большой мешок. Когда они стали загружать его в машину, сзади из этой же ограды выскочила собака и покусала мужчину за обе ноги.

– Все это случилось из-за нарушений порядка выгула. Собака на цепи имела возможность покидать территорию участка на два метра от калитки. Кроме того, собака была не зарегистрирована. Просим горожан соблюдать правила содержания домашних животных: регистрировать их, не отпускать своих питомцев на самовыгул. Любое отступление может обернуться печальными последствиями, – сказал и.о. начальника отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

В настоящее время в отношении владельца собаки возбуждено три административных производства по трем правонарушениям: отсутствие регистрации, нападение и самовыгул животного.

Фото: pixabay.com
Теги
собака нападение

Все новости

Синоптики рассказали о погоде на выходные в Бурятии
03.03.2023 в 15:55
Показания бомжей Улан-Удэ помогли осудить свободолюбивого экс-зэка
03.03.2023 в 15:23
В Улан-Удэ собака покусала сборщика мусора
03.03.2023 в 15:11
В Бурятии оперативники нашли у сельчанина канистру с гашишным маслом
03.03.2023 в 14:16
В Бурятии сельская молодежь похитила и жестоко мучила должника
03.03.2023 в 13:57
Власти Бурятии заменят некорректные вывески
03.03.2023 в 13:43
Лесовод из Бурятии погиб в Украине
03.03.2023 в 13:14
Гид из Бурятии призывает организаторов туров обеспечить туристов биотуалетами
03.03.2023 в 12:57
В районах Бурятии выступит музыкальная группа «Намгар»
03.03.2023 в 12:21
В Улан-Удэ проверят «управляшку» после инцидента с падением снега на ребенка
03.03.2023 в 12:09
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 марта

Читайте также
Показания бомжей Улан-Удэ помогли осудить свободолюбивого экс-зэка
Они рассказали, как вместе с ним бродяжничали, просили милостыню и пьянствовали
03.03.2023 в 15:23
В Бурятии оперативники нашли у сельчанина канистру с гашишным маслом
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы
03.03.2023 в 14:16
В Бурятии сельская молодежь похитила и жестоко мучила должника
Злоумышленники избили мужчину, а затем привязали к машине и тащили по земле
03.03.2023 в 13:57
В Улан-Удэ проверят «управляшку» после инцидента с падением снега на ребенка
Следователи дадут оценку действиям работников компании
03.03.2023 в 12:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru