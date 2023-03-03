В Улан-Удэ собака покусала сборщика мусора

Днем 1 марта на ул. Судоремонтной в Улан-Удэ работника, который собирал мусор в частном секторе, покусала собака.Как рассказали в мэрии города, во время сбора мусора хозяин попросил сборщика помочь ему загрузить большой мешок. Когда они стали загружать его в машину, сзади из этой же ограды выскочила собака и покусала мужчину за обе ноги.– Все это случилось из-за нарушений порядка выгула. Собака на цепи имела возможность покидать территорию участка на два метра от калитки. Кроме того, собака была не зарегистрирована. Просим горожан соблюдать правила содержания домашних животных: регистрировать их, не отпускать своих питомцев на самовыгул. Любое отступление может обернуться печальными последствиями, – сказал и.о. начальника отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.В настоящее время в отношении владельца собаки возбуждено три административных производства по трем правонарушениям: отсутствие регистрации, нападение и самовыгул животного.Фото: pixabay.com