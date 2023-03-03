Показания бомжей Улан-Удэ помогли осудить свободолюбивого экс-зэка

Любопытное уголовное дело было рассмотрено в столице Бурятии. Среди свидетелей были лица без определенного места жительства - бомжи Улан-Удэ.На скамье подсудимых оказался бывший заключенный, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Несколько лет назад он был осужден Кабанским райсудом за совершение кражи. Наказание отбывал в ИК-7 (г. Ангарск Иркутской области).Ангарский горсуд установил за ним административный надзор на восемь лет. После выхода на свободу экс-зэк должен был соблюдать ряд требований - запрет выезда за пределы Улан-Удэ, обязательная явки раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства (пребывания или фактического нахождения) для регистрации и т. д.Согласно предписанию, выданному ФКУ ИК-7 УФСИН России по Иркутской области, мужчина должен был прибыть в Республиканский центр социальной адаптации «Шанс» (в народе его по-простому иногда называют ночлежкой) и встать на учет в отделе полиции в течение трех рабочих дней со дня прибытия в «Шанс». Он этого не сделал, хотя был предупрежден о последствиях несоблюдения без уважительных причин этого правила.Сразу после выхода из колонии, гражданин приехал в Кабанский район к племяннику. Потом уехал в монастырь, где жил до февраля 2022 года. Затем покинул и его. В общем, шатался по Бурятии, не вставая на учет, не отмечаясь ни в уголовно-исполнительной инспекции, ни в полиции.Позднее злоумышленник признался, что не хотел быть под надзором, ему нравилась свобода, неподконтрольность. В зале суда подсудимый вину признал в полном объеме и отказался от дачи показаний, что дозволено Конституцией России.Поэтому использовались его показания, данные в ходе дознания, и показания свидетелей. Самыми колоритными среди последних были два бомжа.Один из них пояснил, что «питается случайными подачками, не работает, проживает в подвалах, подъездах, колодцах, на улице», а с подсудимым познакомился близ железнодорожного вокзала Улан-Удэ. Тот назвал ему свое имя, а также кличку, но не сообщил, что скрывается от административного надзора.Второй бомж рассказал, как познакомился с экс-зэком около автовокзала. «Некоторое время с ним вместе бродяжничали, распивали спиртные напитки», - рассказал бомж.Мужчину приговорили к шести месяцам лишения свободы условно. Получил очередную судимость, которой могло не быть. Одновременно «любителя свободы» обязали встать на учет и раз в месяц являться на регистрацию. И не менять постоянного места жительства без уведомления соответствующего госоргана.Фото: «Номер один»