В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина

Сегодня ночью в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о загорании частного жилого дома по улице Шафрановая в пос. Забайкальский. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты.

На момент прибытия пожарных дом горел полностью. В результате обследования горящего помещения был обнаружен погибший мужчина. Чуть больше часа потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар на общей площади 60 кв.м.

Предполагаемая причина возгорания - неосторожность при курении.

В ликвидации возгорания принимали участие 21 человек личного состава и 6 единиц техники.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Небрежно брошенный окурок, курение в постели в состоянии алкогольного опьянения нередко приводят к трагическим последствиям. Не курите в неположенных местах, не бросайте горящие окурки. Убирайте спички в недоступные для детей места.

Если же возник пожар, необходимо немедленно сообщить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону «101».



Фото: ГУ МЧС по Бурятии