В Бурятии сельчанка перевела мошенникам миллион рублей

Полиция Бурятии сообщает, что за минувшую неделю 32 человека стали жертвами интернет-аферистов. Всего с начала года пострадали уже 255 жителей. Общий причиненный ущерб составил 61,3 миллиона рублей, из них за последнюю неделю - 7.6 миллионов рублей.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю - 998 тысяч рублей. На уловки злоумышленников попалась жительница поселка Онохай Заиграевского района.

«На сотовый телефон поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником банка и пояснил женщине, что мошенники оформили кредит на ее имя. Чтобы сохранить кредитные деньги, необходимо внести денежные средства на указанный звонившим счет. Потерпевшая исполнила предложение злоумышленника, оформила кредит на сумму 998 тысяч рублей и перевела денежные средства на счет мошенника»,

- рассказали в МВД Бурятии.



Как сообщал «Номер один», на прошлой неделе 30-летний улан-удэнец поддался шантажу и перевел хакерам 55 тысяч рублей.





Фото: "Номер один"