Происшествия 05.03.2023 в 12:31

В Бурятии сельчанка перевела мошенникам миллион рублей

Жертвами преступников стали уже 255 жителей
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии сельчанка перевела мошенникам миллион рублей

Полиция Бурятии сообщает, что за минувшую неделю 32 человека стали жертвами интернет-аферистов. Всего с начала года пострадали уже 255 жителей. Общий причиненный ущерб составил 61,3 миллиона рублей, из них за последнюю неделю - 7.6 миллионов рублей.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю - 998 тысяч рублей. На уловки злоумышленников попалась жительница поселка Онохай Заиграевского района.

«На сотовый телефон поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником банка и пояснил женщине, что мошенники оформили кредит на ее имя. Чтобы сохранить кредитные деньги, необходимо внести денежные средства на указанный звонившим счет. Потерпевшая исполнила предложение злоумышленника, оформила кредит на сумму 998 тысяч рублей и перевела денежные средства на счет мошенника», 

- рассказали в МВД Бурятии.

Как сообщал «Номер один», на прошлой неделе 30-летний улан-удэнец поддался шантажу и перевел хакерам 55 тысяч рублей.


Фото: "Номер один"

Теги
мвд по бурятии полиция мошенничество

Все новости

Военнослужащий из района Бурятии погиб в Украине
05.03.2023 в 13:36
В районе Бурятии двухэтажный дом едва не сгорел из-за тлеющей золы
05.03.2023 в 13:18
В Бурятии сельчанка перевела мошенникам миллион рублей
05.03.2023 в 12:31
В Бурятии экологи и лесники недовольны решением «федералов»
05.03.2023 в 08:00
Секта или последнее убежище?
05.03.2023 в 07:00
В Бурятии подорожали посылки из Китая
04.03.2023 в 15:31
Доходы бюджета рухнули вдвое
04.03.2023 в 15:14
В Кабанском районе Бурятии открыли мемориальную доску земляку, погибшему на СВО
04.03.2023 в 15:05
В 2022 году телефонные мошенники похитили у россиян более 14 млрд рублей
04.03.2023 в 14:48
В Бурятии прощаются с земляком, погибшим на спецоперации
04.03.2023 в 13:24
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 марта

Читайте также
В районе Бурятии двухэтажный дом едва не сгорел из-за тлеющей золы
Пожарные справились с огнем за 18 минут
05.03.2023 в 13:18
В Бурятии житель Джидинского района украл у односельчанки кормосмесь

Мужчина продавал корм в течение нескольких дней, а вырученные деньги пропивал

04.03.2023 в 12:43
В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина

Труп мужчины нашли в сгоревшем доме

04.03.2023 в 12:26
В пригороде Улан-Удэ горел магазин
Огнем повреждена кровля здания
03.03.2023 в 17:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru