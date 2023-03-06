Происшествия 06.03.2023 в 09:33

В Бурятии за год выявили более двухсот коррупционных преступлений

Треть из них связана со взяточничеством и коммерческим подкупом
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии за год выявили более двухсот коррупционных преступлений
Прокуратура Бурятии отчиталась о работе в сфере противодействия коррупции за прошедший год. Как сообщили в надзорном ведомстве, выявлено 205 преступлений коррупционной направленности, пятая часть из которых связана с хищениями с использованием служебного положения, более трети – со взяточничеством и коммерческим подкупом, 13 преступлений совершены в сфере реализации национальных проектов.

Всего в данной сфере пресечено 755 нарушений закона. Прокурорами предъявлено 30 исков на общую сумму 30,3 млн рублей. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 480 лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 20 уголовных дел.

Сумма ущерба по оконченным уголовным делам превысила 79 млн рублей. В ходе расследования добровольно возмещено 15,4 млн рублей, стоимость имущества, на которое наложен арест, составила 138 млн рублей.

Так, по приговору Октябрьского райсуда Улан-Удэ два руководителя коммерческих организаций признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

«Установлено, что данные лица, действуя по предварительному сговору, с июня по декабрь 2020 года предоставили в муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик» акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 12 млн рублей. Подрядчики проводили капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в Улан-Удэ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Каждому из них назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», - рассказали в прокуратуре.

Фото: «Номер один»
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