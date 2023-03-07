Пьяному пассажиру не удалось улететь из Улан-Удэ в Новосибирск

В транспортную полицию Бурятии поступил сигнал, что в самолете авиарейса «Улан-Удэ-Новосибирск» случился конфликт.

Сотрудники линейного отдела прибыли в аэропорт и обнаружили на борту 43-летнего пассажира - жителя Алтайского края. Мужчина был сильно пьян. Командир воздушного судна отказал ему в перелете в таком состоянии.

Транспортные полицейские сопроводили гражданина в дежурную часть. Там на него составили протокол об административном правонарушении за появление в общественных местах в пьяном виде. За это предусмотрена ответственность - штраф до 1.5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.