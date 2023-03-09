В Улан-Удэ 16-летний подросток устроил массовое ДТП и сбил ребенка на остановке

В столице Бурятии произошло массовое ДТП с пострадавшим. Как сообщили «Номеру один» сотрудники ГИБДД, сегодня в районе 8:30 утра, 16-летний водитель на автомобиле «Хонда» ехал по улице Пугачева и сбил ребенка.

«Предварительно, водитель не справился с управлением. Он совершил столкновение с легковым автомобилем «Тойота Камри», микроавтобусом «Фиат Дукато», грузовиком «Кио» и наехал на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, который стоял на автобусной остановке. После водитель «Хонды» совершил наезд на препятствие – дорожное металлическое ограждение»,

- рассказали госавтоинспектора.



Ребенка экстренно доставили в медучреждение. Автомобили в ДТП получили механические повреждения, пострадавших среди водителей и пассажиров нету. Пострадал только ребенок.

«На место вызвали сотрудников ПДН, сотрудников полиции. Обстоятельства выясняются, проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение»,

- добавили в ГИББД Бурятии.



Сейчас правоохранительным органам предстоит выяснить, как 16-летний подросток оказался за рулем автомобиля. Очевидцы случившегося в местном паблике «Весь Улан-Удэ» рассказали, что большую роль в ДТП сыграл гололед, которым покрыта проезжая часть. По словам горожан, от удара мальчика с остановки отбросило на несколько метров.





Фото: паблик "Весь Улан-Удэ