Глава Бурятии поручил минздраву взять на контроль лечение ребенка, пострадавшего в ДТП из-за 16-летнего лихача

Сегодня утром произошла автомобильная авария в районе поселка Мясокомбинат. Ребенка, стоявшего на остановке, сбил автомобиль. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил минздраву взять на контроль лечение мальчика.

«Ребенок 12-ти лет госпитализирован в медицинское учреждение, получает лечение в условиях палаты реанимации и интенсивной терапии. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. Медиками обеспечивается весь необходимый объем медицинской помощи»,

- сообщили в Минздраве Бурятии.



Как сообщал «Номер один»,трагедия произошла по улице Пугачева. 16-летний подросток врезался в несколько автомобилей, сбил школьника и угодил в ограждение.



Фото: скриншот из видео





