Происшествия 09.03.2023 в 14:24
Глава Бурятии поручил минздраву взять на контроль лечение ребенка, пострадавшего в ДТП из-за 16-летнего лихача
Напомним, 12-летний мальчик, стоя на остановке, попал под колеса несовершеннолетнего водителя
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня утром произошла автомобильная авария в районе поселка Мясокомбинат. Ребенка, стоявшего на остановке, сбил автомобиль. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил минздраву взять на контроль лечение мальчика.
«Ребенок 12-ти лет госпитализирован в медицинское учреждение, получает лечение в условиях палаты реанимации и интенсивной терапии. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. Медиками обеспечивается весь необходимый объем медицинской помощи»,
- сообщили в Минздраве Бурятии.
Фото: скриншот из видео
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