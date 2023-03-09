В Улан-Удэ вор с 35-летним стажем погорел на сковородках

Днем 5 марта в полицию Улан-Удэ позвонила директор магазина самообслуживания, расположенного в Советском районе. Женщина сообщила, что застала в торговой точке мужчину, подозреваемого в ранее совершенной краже, о которой она не успела заявить. По её словам, злоумышленник явился с целью очередного хищения, но был уличен.На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Они задержали и доставили в полицию предполагаемого преступника – 54-летнего улан-удэнца с шестью сковородками: посуду мужчина не успел вынести из магазина.Горожанин признался, что ранее похитил из торговой точки инструменты: углошлифовальную машинку и циркулярную пилу. Он сложил их в пакет и беспрепятственно прошел мимо кассы. Похищенные вещи в последующем мужчина продал.Спустя три дня он вновь наведался в торговую точку, задумав аналогичным образом совершить кражу сковородок и подарить их знакомым дамам на Международный женский день. Однако его планы не осуществились: подозреваемого уличила директор торговой точки. Она же поинтересовалась его причастностью к ранее совершенному хищению инструментов, кадры которого попали на видеокамеру. Отрицать свою вину злоумышленник не стал и, более того, в подробностях рассказал о своих «подвигах».Как отметили в МВД Бурятии, задержанный мужчина оказался матерым рецидивистом. Свою первую судимость он получил в 1985 году, после чего был неоднократно судим за имущественные преступления. Около 10 раз отбывал наказание в местах лишения свободы, где провел практически всю сознательную жизнь. В январе 2023 года подозреваемый в очередной раз освободился из колонии. Сейчас подрабатывает грузчиком.По фактам краж возбуждены уголовные дела.Фото: pixabay.com