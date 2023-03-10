В Улан-Удэ задержали «праздничного» убийцу

Вечером 8 марта в Республиканской клинической больнице в Улан-Удэ скончался 42-летний мужчина, которого незадолго до смерти госпитализировали с многочисленными колото-резаными ранениями шеи, груди и спины. По подозрению в убийстве правоохранители задержали 57-летнего ранее судимого горожанина, с которым потерпевший незадолго до происшествия распивал спиртное. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 8 марта в течение дня обвиняемый распивал спиртное в квартире у приятеля на улице Гармаева. Позднее у него на фоне алкогольного опьянения произошла ссора с малознакомым мужчиной, который находился в их компании. Конфликт перерос в потасовку, в ходе которой обвиняемый схватил нож и нанес им множество ударов по противнику. Очевидец происшествия вызвал скорую помощь. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спустя непродолжительное время он скончался. Злоумышленник оставался на месте преступления до приезда следственно-оперативной группы.«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»