Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяное ДТП

Кабанский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в пьяном ПДД, в результате которого пострадали люди.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ночью в мае 2022 года пьяный мужчина ехал на автомобиле с пассажирами по федеральной трассе. Когда его ослепила встречная машина, он не снизил скорость и не остановился, а продолжал движение, пока не потерял управление. В результате автомобиль слетел с проезжей части в кювет и врезался в дерево. Непристегнутые ремнями безопасности пассажиры вылетели из салона, 5 человек, включая водителя, получили травмы различной степени тяжести. Здоровью одной из женщин был причинен тяжкий вред.Райсуд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года 10 месяцев.Верховный суд Бурятии апелляционную жалобу осужденного об определении более мягкого наказания оставил без удовлетворения, а приговор – без изменения.Фото: «Номер один»