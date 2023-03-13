Происшествия 13.03.2023 в 09:49

Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяное ДТП

По вине мужчины пострадали четыре человека
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Текст: Константин Воронов
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяное ДТП
Кабанский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в пьяном ПДД, в результате которого пострадали люди.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ночью в мае 2022 года пьяный мужчина ехал на автомобиле с пассажирами по федеральной трассе. Когда его ослепила встречная машина, он не снизил скорость и не остановился, а продолжал движение, пока не потерял управление. В результате автомобиль слетел с проезжей части в кювет и врезался в дерево. Непристегнутые ремнями безопасности пассажиры вылетели из салона, 5 человек, включая водителя, получили травмы различной степени тяжести. Здоровью одной из женщин был причинен тяжкий вред.

Райсуд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года 10 месяцев.

Верховный суд Бурятии апелляционную жалобу осужденного об определении более мягкого наказания оставил без удовлетворения, а приговор – без изменения.

Фото: «Номер один»
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