В Улан-Удэ задержали любителя халявного бурбона

Полиция Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении 29-летнего горожанина, похищавший из магазина самообслуживания дорогостоящий алкоголь.«Вечером 7 марта мужчина совершил кражу из торговой точки виски и бурбона. Четыре бутылки алкоголя он сложил под куртку и в наружные карманы, после чего, не оплатив, прошел мимо кассы. Ущерб составил около шести тысяч рублей», - рассказали в МВД Бурятии.Наутро, вспомнив об удавшейся краже, мужчина в поисках спиртного решил её повторить. Однако на этот раз его со спрятанным алкоголем у выхода остановили работниками магазина. Сотрудники торговой точки узнали в посетителе вчерашнего вора и сообщили в полицию. Злоумышленника задержали.Как выяснилось, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Постоянного источника дохода он не имеет.Фото: pixabay.com