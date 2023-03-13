Происшествия 13.03.2023 в 14:06

В Улан-Удэ задержали любителя халявного бурбона

После удачной кражи горожанин вновь пошел обворовывать тот же магазин
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ задержали любителя халявного бурбона
Полиция Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении 29-летнего горожанина, похищавший из магазина самообслуживания дорогостоящий алкоголь.

«Вечером 7 марта мужчина совершил кражу из торговой точки виски и бурбона. Четыре бутылки алкоголя он сложил под куртку и в наружные карманы, после чего, не оплатив, прошел мимо кассы. Ущерб составил около шести тысяч рублей», - рассказали в МВД Бурятии.

Наутро, вспомнив об удавшейся краже, мужчина в поисках спиртного решил её повторить. Однако на этот раз его со спрятанным алкоголем у выхода остановили работниками магазина. Сотрудники торговой точки узнали в посетителе вчерашнего вора и сообщили в полицию. Злоумышленника задержали.

Как выяснилось, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Постоянного источника дохода он не имеет.

Фото: pixabay.com
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