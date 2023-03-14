В Улан-Удэ грабитель отнял телефон у школьника

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего жителя поселка Онохой, который в середине февраля открыто похитил телефон у подростка.Как рассказали в МВД Бурятии, инцидент случился утром в подземном переходе в районе Элеватора. К 15-летнему школьнику подошли двое молодых людей, один из которых попросил мобильное устройство, чтобы позвонить. Однако, завладев чужим гаджетом, он не отдал его, а направился по своим делам. На просьбы вернуть имущество злоумышленник не реагировал. Вместо этого, пройдя некоторое расстояние, он запросил пароль от рабочего аккаунта устройства, а не получив, вынул и передал подростку сим-карту, рекомендуя при этом уйти «по-хорошему». Уже в школе потерпевший попросил классного руководителя позвонить матери, которая, в свою очередь, обратилась с заявлением в полицию.«В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Он задержан, а похищенный телефон, которым злоумышленник планировал пользоваться, но так и не смог выполнить сброс настроек и всех имеющихся данных, изъят. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Молодой человек ранее судим, нигде не работает», - сообщили в МВД.Фото: «Номер один»