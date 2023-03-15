Происшествия 15.03.2023 в 14:05

На трассе в Бурятии перевернулся автомобиль

К счастью, управлявшая им женщина серьезно не пострадала
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Текст: Константин Воронов
На трассе в Бурятии перевернулся автомобиль
ДТП произошло вечером 14 марта на 51-м км федеральной трассы Улан-Удэ – Кяхта недалеко от стелы «Селенгинский район». Как рассказали в вайбер-чате «Селенга-инфо.24/7», 40-летняя женщина за рулем автомобиля «Хонда» не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась.

Женщину госпитализировали в Гусиноозерскую ЦРБ, однако, к счастью, обошлось без серьезных травм. После осмотра медики отпустили ее домой.

Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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ЗУРХАЙ
с 15 по 21 марта

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