Житель Улан-Удэ похитил пистолет, чтобы стрелять по мешающим ему собакам

13 марта в полицию Улан-Удэ поступило сообщение из ломбарда о грабеже. Посетитель попросил женщину-продавца показать ему пневматический пистолет. После осмотра он похитил оружие и скрылся. Испуганная гражданка сообщила о произошедшем управляющему, а тот – в полицию.«По горячим следам злоумышленник был задержан оперативниками: у себя дома он вместе с родственниками распивал спиртное. При этом алкоголь был приобретен на деньги, вырученные от залога похищенного пистолета в другой ломбард. По словам подозреваемого, оружие он планировал использовать для стрельбы по собакам, которые громким лаем мешали ему спать по ночам. Однако желание употребить спиртное оказалось сильнее», - рассказали в МВД Бурятии.Как отметили в полиции, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, наркопреступление, а также преступления против жизни и здоровья. Он злоупотребляет алкоголем и ведет асоциальный образ жизни.По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В ближайшее время похищенный пистолет будет изъят из ломбарда.Фото: pixabay.com