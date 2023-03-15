Происшествия 15.03.2023 в 15:40
Житель Улан-Удэ похитил пистолет, чтобы стрелять по мешающим ему собакам
Однако, вскоре злоумышленник передумал, и предпочел променять оружие на алкоголь
Текст: Константин Воронов
13 марта в полицию Улан-Удэ поступило сообщение из ломбарда о грабеже. Посетитель попросил женщину-продавца показать ему пневматический пистолет. После осмотра он похитил оружие и скрылся. Испуганная гражданка сообщила о произошедшем управляющему, а тот – в полицию.
«По горячим следам злоумышленник был задержан оперативниками: у себя дома он вместе с родственниками распивал спиртное. При этом алкоголь был приобретен на деньги, вырученные от залога похищенного пистолета в другой ломбард. По словам подозреваемого, оружие он планировал использовать для стрельбы по собакам, которые громким лаем мешали ему спать по ночам. Однако желание употребить спиртное оказалось сильнее», - рассказали в МВД Бурятии.
Как отметили в полиции, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, наркопреступление, а также преступления против жизни и здоровья. Он злоупотребляет алкоголем и ведет асоциальный образ жизни.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В ближайшее время похищенный пистолет будет изъят из ломбарда.
Фото: pixabay.com
«По горячим следам злоумышленник был задержан оперативниками: у себя дома он вместе с родственниками распивал спиртное. При этом алкоголь был приобретен на деньги, вырученные от залога похищенного пистолета в другой ломбард. По словам подозреваемого, оружие он планировал использовать для стрельбы по собакам, которые громким лаем мешали ему спать по ночам. Однако желание употребить спиртное оказалось сильнее», - рассказали в МВД Бурятии.
Как отметили в полиции, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, наркопреступление, а также преступления против жизни и здоровья. Он злоупотребляет алкоголем и ведет асоциальный образ жизни.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В ближайшее время похищенный пистолет будет изъят из ломбарда.
Фото: pixabay.com
Тегиграбеж