Происшествия 15.03.2023 в 17:42

Улан-удэнец украл в «Абсолюте» тележку для продуктов

Мужчина решил, что такая полезная вещь обязательно пригодится в хозяйстве
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Текст: Константин Воронов
Улан-удэнец украл в «Абсолюте» тележку для продуктов
В Улан-Удэ к уголовной ответственности за кражу покупательской тележки будет привлечен 58-летний горожанин. Как сообщили в МВД Бурятии, мужчина похитил её с парковки магазина самообслуживания. Ущерб составил около 9,5 тысяч рублей.

Водителя, провозившего в приоткрытом багажнике автомобиля тележку, днем 4 марта заметили сотрудники дорожно-патрульной службы на улице Николая Петрова. Полицейских смутила красовавшаяся на её ручке надпись с указанием на принадлежность к сети супермаркетов.

Заподозрив неладное, они остановили иномарку и задали интересующий вопрос автолюбителю. Тот утверждал, что тележка – его собственная, пока не был доставлен в отдел полиции.

Там гражданин признался, что, решив подзаработать, по заявке сервиса такси подвез пассажирку к магазину самообслуживания, где на парковке увидел несколько тележек. Подумав о необходимости такой вещи в быту, он забрал одну из них.

Примечательно, что сотрудники супермаркета даже не заметили пропажи, пока об этом им не сообщили полицейские. Сейчас тележка возвращена в торговую точку.

«Подозреваемый является индивидуальным предпринимателем в сфере грузоперевозок и ранее к уголовной ответственности не привлекался. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: МВД Бурятии
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