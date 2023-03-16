Происшествия 16.03.2023 в 12:30

Житель Улан-Удэ с не совсем здоровой психикой пытался ограбить ювелирный салон

Мужчина убежал из магазина с понравившейся ему серебряной цепочкой

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Текст: "Номер один"
Житель Улан-Удэ с не совсем здоровой психикой пытался ограбить ювелирный салон

Горожанин зашел в ювелирный салон в одном из торговых центров. Он попросил продавца показать ему серебряные цепи. Когда цепь оказалась в руках мужчины, он произнеся слово «убегаю» стремительно выбежал из магазина.

В дневное время мужчина зашел в ювелирный салон. Он обратился к продавцу с просьбой показать серебряные цепи. Продавец передала ему серебряную цепь из серебра 925 пробы, размером примерно 60 см. К цепи был прикреплён ценник, на котором была указана ее стоимость 12 768 рублей (реальная стоимость цепи составляла 7660 руб). Цепь ему понравилась и мужчина внезапно побежал вместе с ней на выход.

Мужчина хотел спуститься на первый этаж к выходу, но увидел там охранника и решил бежать на второй этаж. Когда он убегал с цепью, он слышал, что продавец бежит за ним и требует вернуть цепь, но он на ее просьбы не реагировал. Продавец догнала его, когда он находился на втором этаже и прятался в проеме двери. Грабитель вернул цепь продавцу.

В суд мужчина вину в совершении преступления признал в полном объёме, показания давать отказался.

В ходе разбирательства выяснилось, что у грабителя имеются признаки органического расстройства психики. В то же время степень имеющихся у гражданина изменений психики выражена не столь значительно и не лишала его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период совершения инкриминируемого деяния.

Советский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж) и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов.


Фото: ru.freepik.com

 

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грабеж ювелирные изделия суд психиатрия

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