Происшествия 16.03.2023 в 14:48

В Бурятии рабочий с «болгаркой» устроил пожар в больнице

Врачей и пациентов пришлось эвакуировать из здания
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии рабочий с «болгаркой» устроил пожар в больнице
15 марта на пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в здании Кижингинской центральной районной больницы.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, возгорание произошло в бытовой комнате, расположенной в подвальном помещении. Там загорелись матрацы и шкафы.

До приезда пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировалось 25 человек.

«В результате пожара повреждены 2 шкафа и матрац на площади 9 кв.м. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении слесарных работ. В помещении проводились сантехнические работы, рабочие резали «болгаркой» трубы, в результате искра попала на матрац», - рассказали в агентстве.

В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: pixabay.com
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