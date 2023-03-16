В Бурятии рабочий с «болгаркой» устроил пожар в больнице

15 марта на пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в здании Кижингинской центральной районной больницы.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, возгорание произошло в бытовой комнате, расположенной в подвальном помещении. Там загорелись матрацы и шкафы.До приезда пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировалось 25 человек.«В результате пожара повреждены 2 шкафа и матрац на площади 9 кв.м. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении слесарных работ. В помещении проводились сантехнические работы, рабочие резали «болгаркой» трубы, в результате искра попала на матрац», - рассказали в агентстве.В результате происшествия никто не пострадал.Фото: pixabay.com