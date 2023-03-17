В Бурятии из-за неосторожности при курении сгорел дом и погиб мужчина

Ночью 17 марта на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дома в селе Романовка Баунтовского района.«На момент прибытия огнеборцев бревенчатый дом горел изнутри, огнем также была охвачена пристроенная дощатая веранда. В ходе тушения внутри дома был обнаружен погибший 60-летний мужчина, предположительно хозяин жилища», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара огнем уничтожен дом и веранда. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.Фото: pixabay.com