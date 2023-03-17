Происшествия 17.03.2023 в 10:28

В Бурятии из-за неосторожности при курении сгорел дом и погиб мужчина

Пожар вспыхнул ночью в селе Романовка
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии из-за неосторожности при курении сгорел дом и погиб мужчина
Ночью 17 марта на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дома в селе Романовка Баунтовского района.

«На момент прибытия огнеборцев бревенчатый дом горел изнутри, огнем также была охвачена пристроенная дощатая веранда. В ходе тушения внутри дома был обнаружен погибший 60-летний мужчина, предположительно хозяин жилища», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара огнем уничтожен дом и веранда. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото: pixabay.com
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с 15 по 21 марта

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