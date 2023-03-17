В Улан-Удэ неизвестный с пистолетом угрожал прохожим
Сегодня в столице Бурятии по улице Сахьяновой мужчина достал оружие и целился в прохожих. О ситуации рассказали очевидцы в местных пабликах.
К счастью, никто не пострадал. Ситуацию прокомментировали в МВД Бурятии.
«Мужчина шел вниз по улице, а мимо нас шла женщина. Она сказала, что он в нее из пистолета целился и то, что он пьяный. Мы подошли к нему, он и в нас целится начал. Он зарядил его, прицелился, мы кричим ему : «Брось!» Он его бросил, и мы подходить начали, но он его схватил, снова начал в нас целиться, но уже не успел – мы уже подошли к нему, пистолет отобрали и задержали. Дальше – вызвали полицию»,
- рассказал анонимно житель в сообществе «Весь Улан-Удэ».
«Сегодня в 9:14 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сахьяновой мужчина в алкогольном опьянении ведет себя неадекватно и обнажил оружие. По словам обратившегося гражданин задержан сотрудниками частного охранного предприятия. В настоящее время он доставляется в органы внутренних дел сотрудниками Росгвардии для разбирательств. У него изъят пневматический пистолет»,
- сообщили в ведомстве.
Фото: Номер один