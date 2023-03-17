В Улан-Удэ неизвестный с пистолетом угрожал прохожим

Сегодня в столице Бурятии по улице Сахьяновой мужчина достал оружие и целился в прохожих. О ситуации рассказали очевидцы в местных пабликах.

«Мужчина шел вниз по улице, а мимо нас шла женщина. Она сказала, что он в нее из пистолета целился и то, что он пьяный. Мы подошли к нему, он и в нас целится начал. Он зарядил его, прицелился, мы кричим ему : «Брось!» Он его бросил, и мы подходить начали, но он его схватил, снова начал в нас целиться, но уже не успел – мы уже подошли к нему, пистолет отобрали и задержали. Дальше – вызвали полицию»,

- рассказал анонимно житель в сообществе «Весь Улан-Удэ».



К счастью, никто не пострадал. Ситуацию прокомментировали в МВД Бурятии.