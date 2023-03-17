Происшествия 17.03.2023 в 14:32

В Бурятии пропал 16-летний подросток

О его местонахождение ничего неизвестно уже две недели
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии пропал 16-летний подросток

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает, что в районе Бурятии разыскивают 16-летнего подростка. О Тихонове Викторе Игоревиче нет вестей уже с 3 марта текущего года. Парень проживает в поселке Хоронхой Кяхтинского района. Для поисков нужна помощь добровольцев.

 Приметы пропавшего: рост 165 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

 Был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные брюки, черные ботинки.




Фото: "Лиза Алерт" в Республике Бурятия

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