В Бурятии пропал 16-летний подросток

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает, что в районе Бурятии разыскивают 16-летнего подростка. О Тихонове Викторе Игоревиче нет вестей уже с 3 марта текущего года. Парень проживает в поселке Хоронхой Кяхтинского района. Для поисков нужна помощь добровольцев.

Приметы пропавшего: рост 165 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные брюки, черные ботинки.









Фото: "Лиза Алерт" в Республике Бурятия