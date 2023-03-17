Происшествия 17.03.2023 в 14:32
В Бурятии пропал 16-летний подросток
О его местонахождение ничего неизвестно уже две недели
Текст: Евгения Гармаева
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает, что в районе Бурятии разыскивают 16-летнего подростка. О Тихонове Викторе Игоревиче нет вестей уже с 3 марта текущего года. Парень проживает в поселке Хоронхой Кяхтинского района. Для поисков нужна помощь добровольцев.
Приметы пропавшего: рост 165 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.
Был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные брюки, черные ботинки.
Фото: "Лиза Алерт" в Республике Бурятия