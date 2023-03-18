Происшествия 18.03.2023 в 18:03

В Улан-Удэ разыскивают сбежавшего из соцучреждения подростка

15-летний Михаил Трифонов покинул центр помощи детям больше недели назад
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ разыскивают сбежавшего из соцучреждения подростка
Сотрудники полиции разыскивают воспитанника Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Звездный» в с. Баргузин 15-летнего Михаила Трифонова. Подросток 9 марта около 13.00 самовольно покинул соцучреждение.

Известно, что это не первый раз: подросток ранее уже неоднократно покидал стены центра.

Приметы: европейской внешности, рост около 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые. Был одет в удлиненную куртку черного цвета, черные брюки и кофту того же цвета, темно-синие кроссовки, сумка через плечо.

Может находиться в Улан-Удэ. 

При наличии информации о местонахождении подростка полиция просит сразу сообщить по телефонам: 8(30131)41-432, 8(924)396-91-94 или 102 (112).

Фото: «Номер один».
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