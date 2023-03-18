В Улан-Удэ разыскивают сбежавшего из соцучреждения подростка

Сотрудники полиции разыскивают воспитанника Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Звездный» в с. Баргузин 15-летнего Михаила Трифонова. Подросток 9 марта около 13.00 самовольно покинул соцучреждение.Известно, что это не первый раз: подросток ранее уже неоднократно покидал стены центра.Приметы: европейской внешности, рост около 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые. Был одет в удлиненную куртку черного цвета, черные брюки и кофту того же цвета, темно-синие кроссовки, сумка через плечо.Может находиться в Улан-Удэ.При наличии информации о местонахождении подростка полиция просит сразу сообщить по телефонам: 8(30131)41-432, 8(924)396-91-94 или 102 (112).Фото: «Номер один».