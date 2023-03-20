В Бурятии водитель легковушки попал в больницу после столкновения с грузовиком

ДТП произошло в субботу около 8 часов утра на федеральной трассе «Байкал» вблизи села Троицк в Прибайкальском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 37-летний водитель автомобиля «Ниссан Теана» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «Хино».В результате аварии водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.Фото: ГИБДД Бурятии