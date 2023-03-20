Происшествия 20.03.2023 в 10:11
В Бурятии водитель легковушки попал в больницу после столкновения с грузовиком
Авария произошла на федеральной трассе
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло в субботу около 8 часов утра на федеральной трассе «Байкал» вблизи села Троицк в Прибайкальском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 37-летний водитель автомобиля «Ниссан Теана» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «Хино».
В результате аварии водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.
Фото: ГИБДД Бурятии
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