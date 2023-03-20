Водители Бурятии за день сбили три столба

Как рассказали в ГИБДД, первая авария произошла около 8 часов утра на ул. Горхонской в Улан-Удэ. 41-летняя женщина за рулем «Тойоты Премио» в условиях гололеда не справилась с управлением, слетела с дороги и врезалась в дерево и опору уличного освещения. В результате две женщины-пассажирки иномарки получили легкие травмы, после осмотра медики отпустили их домой.





Второе ДТП случилось утром в селе Десятниково Тарбагатайского района. На ул. Ленина 26-летний водитель автомобиля «Ниссан Санни» врезался в электроопору. В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. Как отметили в Госавтоинспекции, ранее мужчина был судим за повторное вождение в нетрезвом виде и лишен водительских прав.





Сразу три ДТП, связные с наездом на электроопоры, произошли в минувшее воскресенье в Бурятии.Третье ДТП произошло на Верхней Березовке в Улан-Удэ. Там 56-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлюкс» не справился с управлением на гололеде, слетел с дороги и врезался в электроопору. В результате аварии двое мужчин-пассажиров иномарки получили травмы. После осмотра медики отпустили их домой.Фото: ГИБДД Бурятии