Происшествия 20.03.2023 в 10:25

Водители Бурятии за день сбили три столба

Две аварии произошли из-за гололеда
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Текст: Константин Воронов
Водители Бурятии за день сбили три столба
Сразу три ДТП, связные с наездом на электроопоры, произошли в минувшее воскресенье в Бурятии.

Как рассказали в ГИБДД, первая авария произошла около 8 часов утра на ул. Горхонской в Улан-Удэ. 41-летняя женщина за рулем «Тойоты Премио» в условиях гололеда не справилась с управлением, слетела с дороги и врезалась в дерево и опору уличного освещения. В результате две женщины-пассажирки иномарки получили легкие травмы, после осмотра медики отпустили их домой.


Второе ДТП случилось утром в селе Десятниково Тарбагатайского района. На ул. Ленина 26-летний водитель автомобиля «Ниссан Санни» врезался в электроопору. В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. Как отметили в Госавтоинспекции, ранее мужчина был судим за повторное вождение в нетрезвом виде и лишен водительских прав.


Третье ДТП произошло на Верхней Березовке в Улан-Удэ. Там 56-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлюкс» не справился с управлением на гололеде, слетел с дороги и врезался в электроопору. В результате аварии двое мужчин-пассажиров иномарки получили травмы. После осмотра медики отпустили их домой.

Фото: ГИБДД Бурятии
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