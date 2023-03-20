Происшествия 20.03.2023 в 11:58

В Бурятии массово эвакуируют студентов из зданий вузов и ссузов

Предварительно, поступили сообщения о минировании зданий
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии массово эвакуируют студентов из зданий вузов и ссузов

В местном паблике «Весь Улан-Удэ» появились видеоролики об эвакуации учащихся вузов и ссузов. Сообщается, что сначала студентов сняли с занятий в Республиканском многоуровневом колледже. На место приехали правоохранительные органы и пожарные. Затем такое же сообщение пришло от Байкальского колледжа туризма и сервиса. Позднее прошла массовая эвакуация в ГБПОУ «Бурятский колледж технологий и лесопользования», а также в Бурятском республиканский индустриальный техникуме.

Судя по всему, ситуация затронула и районы Бурятии: в вайбер-чате «Баргузин-инфо 24/7» сообщили об эвакуации в Байкальском колледже поселка Усть-Баргузин.


«Поступило сообщение о заминировании на электронную почту Байкальского колледжа туризма и сервиса Эвакуировали студентов и преподавательский состав. На месте работала полиция и Росгвардия. Не подтвердилась информация о минировании. Продолжается учебный процесс»,

- сообщают в районной группе.
Такое же сообщение о минировании техникума поступило в Джидинском районе. Там угроза тоже не подтвердилась.


Что касается учебных заведений Улан-Удэ, в пресс-службе Росгвардии рассказали, что на данный момент проводится проверка – специалисты работают на месте событий. Пока неизвестно точное количество заведений, где проходила эвакуация. Ситуацию пообещали прокомментировать позднее.


Фото: скриншоты из видео

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