В Бурятии за два месяца на дорогах погибли 12 человек

За два месяца 2023 года в нашей республике произошло 115 ДТП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 49,4%. Выросло и число погибших на трассах – 12 человек, что на 33% больше 2022 года. В автоавариях пострадали 162 человека – это на 51% больше, чем в ушедшем году.

«Одной из основных причин гибели и получения тяжких телесных повреждений водителями и пассажирами транспортных средств в результате ДТП, является пренебрежение в использовании ремней безопасности и детских удерживающими устройствами»,

- подчеркнул заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Бурятия полковник полиции Алексей Беликов.



В январе-феврале из-за непристегнутого ремня погибли 7 человек, 33 - травмированы, в том числе 4 ребенка. Как отмечают в ГИБДД Бурятии, с 20 по 27 марта в Бурятии пройдет социальная кампания «Пристегнись!». Она направлена на привлечение внимания общественности к важности использования ремней безопасности и детских автокресел.

Как напоминают правоохранители, пренебрежение правилами безопасности влечет административную ответственность. Так, за отсутствие детского автомобильного кресла штраф составит 3 000 рублей, а за непристегнутый ремень безопасности - 1 000 рублей.





Фото: Номер один







