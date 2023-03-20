Происшествия 20.03.2023 в 16:15

В Бурятии за два месяца на дорогах погибли 12 человек

7 из них не были пристёгнуты ремнем безопасности
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии за два месяца на дорогах погибли 12 человек

За два месяца 2023 года в нашей республике произошло 115 ДТП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 49,4%. Выросло и число погибших на трассах – 12 человек, что на 33% больше 2022 года. В автоавариях пострадали 162 человека – это на 51% больше, чем в ушедшем году.

«Одной из основных причин гибели и получения тяжких телесных повреждений водителями и пассажирами транспортных средств в результате ДТП, является пренебрежение в использовании ремней безопасности и детских удерживающими устройствами», 

 - подчеркнул заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Бурятия полковник полиции Алексей Беликов.

В январе-феврале из-за непристегнутого ремня погибли 7 человек, 33 - травмированы, в том числе 4 ребенка. Как отмечают в ГИБДД Бурятии, с 20 по 27 марта в Бурятии пройдет социальная кампания «Пристегнись!». Она направлена на привлечение внимания общественности к важности использования ремней безопасности и детских автокресел. 

Как напоминают правоохранители, пренебрежение правилами безопасности влечет административную ответственность. Так, за отсутствие детского автомобильного кресла штраф составит 3 000 рублей, а за непристегнутый ремень безопасности - 1 000 рублей.


Фото: Номер один



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