В Улан-Удэ пьяный водитель едва не отделался «условкой» за сбитого пешехода

Октябрьским райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летнего горожанина, обвиняемого в пьяном наезде на пешехода.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в августе 2021 года пьяный мужчина сел за руль автомобиля и в 111-м микрорайоне сбил молодого человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда парень получил тяжелые травмы.Райсуд признал мужчину виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы условно. Посчитав наказание слишком мягким, гособвинитель обжаловал приговор.«Верховный суд Бурятии согласился с доводами прокурора и заменил мужчине условное наказание на 5 лет лишения свободы в колонии-поселении», - сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»