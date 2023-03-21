Происшествия 21.03.2023 в 09:39

В Улан-Удэ пьяный водитель едва не отделался «условкой» за сбитого пешехода

Однако прокуратура добилась ужесточения наказания
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пьяный водитель едва не отделался «условкой» за сбитого пешехода
Октябрьским райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летнего горожанина, обвиняемого в пьяном наезде на пешехода.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в августе 2021 года пьяный мужчина сел за руль автомобиля и в 111-м микрорайоне сбил молодого человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда парень получил тяжелые травмы.

Райсуд признал мужчину виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы условно. Посчитав наказание слишком мягким, гособвинитель обжаловал приговор.

«Верховный суд Бурятии согласился с доводами прокурора и заменил мужчине условное наказание на 5 лет лишения свободы в колонии-поселении», - сообщили в прокуратуре.

Фото: «Номер один»
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