Происшествия 21.03.2023 в 09:59

Злостные хулиганы облюбовали трамваи Улан-Удэ

Чтобы утихомирить дебоширов, кондукторам приходится вызывать росгвардейцев
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Текст: Константин Воронов
Злостные хулиганы облюбовали трамваи Улан-Удэ
За последние дни в Улан-Удэ дважды срабатывали кнопки тревожной сигнализации в трамваях. На вызовы выезжали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, вечером «тревожная кнопка» сработала в трамвае на остановке «БНЦ». Прибывшей группе задержания женщина-кондуктор указала на нетрезвого пассажира. Когда она подошла к нему для получения оплаты за проезд, мужчина начал ее оскорблять и отказался платить. Кроме того, дебошир нецензурно выражался, закидывал ноги на сиденье, не реагируя на замечания.

Росгвардейцы задержали нарушителя и доставили в полицию. Им оказался 33-летний улан-удэнец - злостный нарушитель общественного порядка, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Через день на остановке «Русский драмтеатр» из трамвая росгвардейцы вывели 39-летнего пьяного мужчину. Он отказывался оплачивать проезд, мешал работе кондуктора и приставал к другим пассажирам.

Документов у хулигана при себе не оказалось, и его доставили в полицию. Там выяснилось, что ранее мужчина также неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка и появление в нетрезвом виде в общественных местах.

«Обоим нарушителям грозит административная ответственность и штрафы», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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хулиганство трамвай

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