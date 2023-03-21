Злостные хулиганы облюбовали трамваи Улан-Удэ

За последние дни в Улан-Удэ дважды срабатывали кнопки тревожной сигнализации в трамваях. На вызовы выезжали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, вечером «тревожная кнопка» сработала в трамвае на остановке «БНЦ». Прибывшей группе задержания женщина-кондуктор указала на нетрезвого пассажира. Когда она подошла к нему для получения оплаты за проезд, мужчина начал ее оскорблять и отказался платить. Кроме того, дебошир нецензурно выражался, закидывал ноги на сиденье, не реагируя на замечания.Росгвардейцы задержали нарушителя и доставили в полицию. Им оказался 33-летний улан-удэнец - злостный нарушитель общественного порядка, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.Через день на остановке «Русский драмтеатр» из трамвая росгвардейцы вывели 39-летнего пьяного мужчину. Он отказывался оплачивать проезд, мешал работе кондуктора и приставал к другим пассажирам.Документов у хулигана при себе не оказалось, и его доставили в полицию. Там выяснилось, что ранее мужчина также неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка и появление в нетрезвом виде в общественных местах.«Обоим нарушителям грозит административная ответственность и штрафы», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии