В Улан-Удэ лже-внучка обманула пенсионерку на 155 тысяч рублей

По указке мошенника, не дававшего опомниться жертве и занявшего оба телефона, пенсионерка завернула деньги в полотенце, вместе с одеждой сложила в сумку и передала прибывшему таксисту. Уже после она связалась с внучкой: с девочкой оказалось всё в порядке.







МВД Бурятии вновь предупреждает жителей республики об опасности мошенничеств по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».«С февраля этого года наблюдается активизация злоумышленников, использующих эту легенду. На сегодня уже зарегистрировано 18 преступлений этой категории. Возбуждены уголовные дела по 6 фактам хищений денежных средств, ущерб составил более 1,6 миллионов рублей. В остальных случаях потенциальные жертвы-пенсионеры вовремя распознали обман и не отдали свои сбережения», - сообщили в полиции.Так, 2 марта около десяти часов вечера 77-летней жительнице Улан-Удэ на стационарный телефон позвонила девочка и голосом, похожим на голос внучки, сообщила, что попала в аварию. Плача, она рассказала, что переходила дорогу в неположенном месте, чем спровоцировала ДТП. В аварии пострадали как она сама, так и ребенок в автомобиле, которому требовалась срочная медицинская помощь.По словам лже-внучки, произошедшее грозило возбуждением уголовного дела, которого можно было избежать, передав правоохранителям крупную сумму. Эти средства она и попросила у пенсионерки.Далее уже на сотовый телефон женщины позвонил «следователь», который подтвердил сказанное «внучкой» и обозначил требуемую сумму – 900 тысяч рублей. Таких денег у пенсионерки не оказалось, и пожилая улан-удэнка предложила все имеющиеся сбережения – 155 тысяч рублей.«МВД Бурятии рекомендует регулярно проводить со своими родственниками, особенно, пожилыми, профилактические беседы и объяснять, как нужно действовать в подобных случаях. Важно знать, что мошенники могут представляться как близким человеком, который попал в беду, так и сотрудником правоохранительных органов, предлагающим решить проблемный вопрос за деньги, в том числе, необходимые пострадавшей стороне, якобы, для экстренного лечения. В таких ситуациях необходимо самому перезвонить родственнику и убедиться в достоверности полученной информации», - предупреждают в полиции.Также МВД обращает внимание привлекаемых мошенниками в качестве посредников в преступной схеме водителей такси, которые забирают у обманутых пенсионеров свертки, сумки, пакеты с деньгами и передают третьему лицу – так называемому курьеру.«Будьте внимательны, в случае получения заявки на выполнение сомнительной доставки, обратитесь в орган внутренних дел», - рекомендуют правоохранители.Молодых людей, решивших заработать в роли курьеров «лёгкие» деньги, полиция предупреждает: такая деятельность уголовно наказуема. Граждане, выполняющие подобную «работу», привлекаются к уголовной ответственности наравне с организаторами преступлений.Фото: скриншот видео МВД Бурятии