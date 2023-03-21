Происшествия 21.03.2023 в 10:59

В Улан-Удэ горел дом с газовыми баллонами

Хозяин жилища получил травмы
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ горел дом с газовыми баллонами
Днем 20 марта в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в доме на улице Груздева в Улан-Удэ.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения горели веранда и крыша дома. Из строения пожарные оперативно эвакуировали 3 газовых баллона. Около 20 минут понадобилось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать пожар», - сообщили в МЧС.

В результате пожара выгорела веранда, повреждены стены и крыша дома, также поврежден автомобиль. Хозяин жилища получил травмы.

Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.

По этой же причине произошел пожар в частном жилом доме в Северобайкальске. Там на момент прибытия первого подразделения огнеборцев дом уже полностью горел, существовала угроза перехода огня на соседние дома в связи с плотной застройкой и направлением ветра.

В результате пожара дом площадью 300 кв. м. был полностью уничтожен огнем. Распространения огня на соседние строения удалось избежать.

Фото: МЧС Бурятии
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с 15 по 21 марта

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