В Улан-Удэ горел дом с газовыми баллонами

Днем 20 марта в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в доме на улице Груздева в Улан-Удэ.«На момент прибытия первого пожарного подразделения горели веранда и крыша дома. Из строения пожарные оперативно эвакуировали 3 газовых баллона. Около 20 минут понадобилось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать пожар», - сообщили в МЧС.В результате пожара выгорела веранда, повреждены стены и крыша дома, также поврежден автомобиль. Хозяин жилища получил травмы.Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.По этой же причине произошел пожар в частном жилом доме в Северобайкальске. Там на момент прибытия первого подразделения огнеборцев дом уже полностью горел, существовала угроза перехода огня на соседние дома в связи с плотной застройкой и направлением ветра.В результате пожара дом площадью 300 кв. м. был полностью уничтожен огнем. Распространения огня на соседние строения удалось избежать.Фото: МЧС Бурятии