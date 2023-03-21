20-летний улан-удэнец пытался «распотрошить» банкомат с семью миллионами рублей

Тем временем 20-летний злоумышленник, предварительно распахнув окно для оперативного отхода, сорвал на банкомате панель, открыв доступ к кассетам с деньгами. Однако поняв, что кассеты вынуть ему не под силу, незадачливый грабитель ретировался через окно. Примечательно, что в банкомате в этот момент находилось более 7 миллионов рублей.









Поздним вечером 19 марта в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о вскрытии неизвестным банкомата в отделении банка на улице Ключевской. На адрес незамедлительно направилась следственно-оперативная группа.Как рассказали в МВД Бурятии, полицейские осмотрели место происшествия и задокументировали факт попытки хищения денег из банкомата. После в поисках злоумышленника правоохранители направились обследовать близлежащую территорию. В районе Мелькомбината стражи порядка заметили парня, который при виде служебной машины попытался скрыться. Подозрительного молодого человека догнали и задержали.Уже впоследствии, после просмотра полицейскими записей с видеокамер в банке, парень признался, что похитить деньги из банкомата пытался его друг. С товарищем задержанный распивал спиртное и зашел в отделение, чтобы снять деньги для продолжения веселья.Однако на счету приятеля оказалась лишь последняя «сотка», что сразу обрушило планы на продолжение банкета. Тогда у захмелевшего юноши и возникла мысль «распотрошить» банкомат.Задержанный молодой человек планы приятеля не поддержал, но и не попытался ему воспрепятствовать. Он просто встал неподалёку, наблюдая, выйдет ли что-нибудь у его товарища.«В результате проведенных сотрудниками уголовного розыска мероприятий, в том числе технических, уже на следующий день подозреваемый был задержан. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Молодой человек работает в сфере торговли», - рассказали в МВД.По факту покушения на кражу в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. Решается вопрос о заключении парня под стражу.Фото и видео: МВД Бурятии