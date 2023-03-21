В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП

Дорожное происшествие произошло сегодня ранним утром в ДНТ «Ручеек» Заиграевского района Бурятии. Там столкнулись две иномарки.«Водитель автомобиля «Тойота Виста», будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Эксперт». В результате аварии у 30-летней пассажирки «Ниссана» диагностированы ушибы. После осмотра медиками женщина отпущена домой», сообщил вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД.Фото: «Заиграево-инфо.24/7»