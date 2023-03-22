Житель Бурятии ударил табуретом по голове сожительницы и облил ее кипятком

Семейная драма разыгралась в одном из домов Нижнеангарска. Как сообщили в Росгвардии Бурятии, звонок с сообщением о происшествии поступил в полицию от самого участника инцидента.Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили на полу в коридоре женщину в полуобморочном состоянии со следами крови на голове и вызвали скорую. На месте преступления был задержан пьяный мужчина, сожитель потерпевшей.Как выяснилось, конфликт между сожителями произошел на почве распития алкоголя, после чего мужчина облил женщину кипятком и ударил ее табуретом.«Росгвардейцы помогли загрузить 44-летнюю пострадавшую в карету скорой помощи. С рвано-ушибленной раной головы, закрытой черепно-мозговой травмой и термическими ожогами женщина была госпитализирована. Задержанный, 38-летний местный житель, доставлен в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью», - рассказали в Росгвардии.Фото: Росгвардия Буряти